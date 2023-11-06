رئيس حكومة كوردستان يضع الحجر الأساس لمركز العلاج الإشعاعي للسرطان في دهوك

أربيل (كوردستان24)- ضمن جهود مكافحة السرطان، وضمان توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، الحجر الأساس لمركز العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان في مدينة دهوك.

وفي كلمة له خلال المراسم، أكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الطبية للمواطنين، وتخفيف معاناة مرضى السرطان، مشيراً إلى أن المركز سيكون الأول من نوعه في دهوك، مما يحدّ من الحاجة لمعالجة المرضى في الخارج أو باقي مدن كوردستان.

وشدد على أهمية توفير العلاج للمصابين بمرض السرطان، وبالأخص بعدما أصبح يشكّل اليوم معضلة عالمية كبيرة على الرغم من التقدم في المجال الصحي، ولا سيّما في ظل الوفيات التي يسجلها بالملايين إثر جملة من العوامل، ومنها عدم التشخيص المبكر.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يضم مستشفيات ومراكز لعلاج لمرضى السرطان، حيث يراجعها آلاف المواطنين شهرياً، ويقصدها كذلك الكثير من أهالي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وباقي محافظات العراق من أجل الحصول على العلاجات اللازمة.

وقال رئيس الحكومة إن أكثر من 70 مليار دينار تخصص سنوياً، بواسطة صندوق مساعدة مرضى السرطان، لتغطية تكاليف الأدوية والاحتياجات الطبية الضرورية لمرضى السرطان، كما شدد على مواصلة العمل في هذا المجال لضمان ديمومة تقديم الخدمات لمرضى السرطان.

وبيّن أن إقليم كوردستان واجه في السنوات الأخيرة تحديات متعددة، صحية ومالية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تقديم المزيد من المساعدات للإقليم من حيث توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وخاصة للنازحين واللاجئين الذين يعيشون في كوردستان.

كما أكد التزام حكومة إقليم كوردستان بدعم مرضى السرطان والارتقاء بالخدمات الصحية العامة، وتقديم العلاج وتوسيع الخدمات خارج مراكز المدن، وحث المنظمات المحلية والدولية والجمعيات الخيرية والمبادرات الإنسانية على تقديم الدعم لمرضى السرطان وللمستشفيات والمراكز العلاجية.

وأهاب رئيس الحكومة بالمواطنين اتباع الإرشادات لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم، واختيار أسلوب حياة صحي، والعناية بالبيئة والمحافظة على نظافتها، وشدد أيضاً على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، مشيراً إلى أهمية التشخيص المبكر للمشاكل الصحية ومعالجتها دون تأخير.

وفي ختام كلمته، عبّر رئيس الحكومة عن تمنياته بالشفاء التام لجميع مرضى السرطان، مجدداً التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لمساعدتهم وعلاجهم.