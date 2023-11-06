مسرور بارزاني: العدالة وتقبُّل الآخر كفيلان بجعل الشرق الأوسط واحدةً من أكثر المناطق تطوراً في العالم

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أقيم اليوم الاثنين 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، حفل تخرج الدفعة الـ 28 لطلبة جامعة دهوك.

وفي كلمةٍ له خلال المراسم، هنأ رئيس الحكومة الخريجين الجدد وذويهم والأعضاء التدريسيين، وتمنى للخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية.

ووجه رئيس الوزراء مسرور بارزاني شكره لمجلس الجامعة والأساتذة الجامعيين على قيامهم بواجبهم في تخريج هذه الدفعة من الطلبة، كما شكر أولياء أمور الخريجين الذين كانوا عوناً وسنداً لأبنائهم في استكمال دراستهم بنجاح.

وفيما يتعلق بجامعة دهوك، أكد رئيس الوزراء أن جامعة تأسست في ظل ظروفٍ صعبة، وبفضل جهود وصمود أساتذتها فإنها تتقدم يوماً بعد آخر، مضيفاً: كما تعد جامعة دهوك اليوم واحدةً من أكثر الجامعات تقدماً وأهميةً في كوردستان، وبعضٌ من خريجيها في مختلف الأماكن يشغلون مناصب ومسؤولياتٍ ذات أهمية.

وأضاف: "الحروب والتوترات مستمرة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط، وهناك مخاوف من توسع تلك الحروب، ونحن الكورد نعلم جيداً أن تداعيات الحروب مُدمّرة، لذا ندعو إلى إنهاء الصراعات والتوترات، ووقف قتل المدنيين، ومعالجة المشاكل بالطرق والسبل السلمية".

وتابع: "إذا كان هناك قبولٌ للآخر وعدالة ومساواة، فإن هناك موارد بشرية كثيرة في المنطقة، وإن تمت إدراتها بشكلٍ جيد، فإن منطقة الشرق الأوسط ستُصبح واحدةً من أكثر المناطق تطوراً في العالم".

وتطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى طبيعة العلاقات بين أربيل وبغداد، وقال: "لقد بذلت حكومة إقليم كوردستان قصارى جهدها لحماية الحقوق الدستورية لشعب الإقليم، والتوصل إلى اتفاقٍ مع الحكومة الاتحادية، ولهذا الغرض قدمنا المساعدة وأوفينا بجميع التزاماتنا، ونتوقع من الحكومة الاتحادية حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وأكد رئيس الحكومة أن "لديَّ تواصلٌ دائم مع رئيس الوزراء العراقي، ووفد إقليم كوردستان يزور بغداد بشكلٍ دوري، ويقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، بتوفير المعلومات اللازمة للجهات ذات العلاقة، لكن ما يدعو للأسف أنه لحد الآن لم يتم تأمين حقوق شعب إقليم كوردستان كما ينبغي، ولا سيّما رواتب الموظفين".

وشدد على "أننا سنواصل جهودنا لضمان كافة الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، ونأمل أن تفي بغداد كذلك بتعهداتها، وأن تتوقف عن ممارسة الضغوط على إقليم كوردستان".