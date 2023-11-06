الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان غداً في صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدرٌ في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن وفداً من المكتبين السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، سيجتمعان غداً الثلاثاء في مصيف صلاح الدين.

المصدر ذاته، أكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن نائبي الرئيس بارزاني، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني سيترأسان وفد الديمقراطي الكوردستاني.

بينما سيترأس وفد الاتحاد الوطني، كل من رئيس الاتحاد بافل طالباني، ورئيس فريق الاتحاد الوطني في حكومة كوردستان قوباد طالباني.

وكان آخر لقاءٍ جمع الحزبين، بتاريخ الـ 30 يوليو تموز 2023 في السليمانية، وخلالها ناقش الجانبان الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والوضع العام في المنطقة.

ومن المقرّر أن يبحث الجانبان في اجتماع يوم غدٍ الثلاثاء، انتخابات برلمان كوردستان المقبلة، والوضع المتأزم الحالي في الشرق الأوسط وتأثيراته على إقليم كوردستان والمنطقة بشكلٍ عام.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيره، كشف في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، عن لقاءٍ قريب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بيره إن الاجتماع سيتطرق إلى جملةٍ من المواضيع الهامة، من بينها ترتيب البيت الكوردستاني، إضافةً إلى بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

يأتي هذا اللقاء، ضمن زيارةٍ للقيادة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمره الخامس، يناقش خلالها عدة مواضيع في الشأن المحلي والعراقي.