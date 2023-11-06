محافظ دهوك: حكومة كوردستان تولي اهتماماً كبيراً بالجامعات والتعليم العالي

أربيل (كوردستان 24)- أكّد محافظ دهوك، علي تتر، أن إنشاء جامعة في المدينة كان أحد إنجازات انتفاضة شعب كوردستان في مارس آذار 1991.

وقال في كلمةٍ له خلال مشاركته في مراسم تخريج الدفعة 28 للسنة الدراسية 2022 - 2023 لطلاب جامعة دهوك، إن بعد كل السنوات الماضية "صارت دهوك تحتضن 7 جامعات و24 معهداً تضم آلاف الطلبة من مختلف التخصصات العلمية.

وأضاف تتر: تأسيس جامعة "عقرة- آكري" بموافقة رئيس الوزراء مسرور بارزاني كان إنجازاً آخر لحكومة كوردستان، خاصة التشكيلة التاسعة.

وجدّد محافظ دهوك التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيراً بالجامعات والتعليم العالي، وتعطي الأولوية لدعم العلم والتعليم.

وبحضور رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أحيت جامعة دهوك اليوم الاثنين، حفل تخرج الدفعة 28 للسنة الدراسية 2022 - 2023 لطلابها.

وأُسِّست جامعة دهوك في الـ 31 نوفمبر تشرين الثاني 1992، وتتألف من 20 كلية و69 قسماً علمياً مختلفاً.

وخلال 31 عاماً الماضية، تخرّج من الجامعة 54 ألف و445 طالباً، وفي العام الدراسي 2022- 2023، سيتخرّج 4 آلاف و507 طلاب.