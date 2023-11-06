سیاسة

سعدي پیرە: لقاؤنا مع الديمقراطي الكوردستاني سيكون على مستوى عالٍ

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سعدي بيره
سعدي بيره
کوردستان سعدي بيره

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المتحدث باسم الاتحاد الوطني، سعدي پیرە، أن الاجتماع المتوقع عقده  يوم غدٍ الثلاثاء، مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  سيكون على مستوى عالٍ.

وقال في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الاثنين، إن الاجتماع "سيناقش القضايا الخلافية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، فضلاً عن مسألة الانتخابات وتوفير رواتب موظفي الإقليم والمشاكل والعلاقات بين أربيل وبغداد".

وكان مصدرٌ في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكّد في وقتٍ سابق، أن وفداً من المكتبين السياسي في الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، سيجتمعان غداً الثلاثاء في مصيف صلاح الدين.

المصدر ذاته، أكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن نائبي الرئيس بارزاني، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني سيترأسان وفد الديمقراطي الكوردستاني.

بينما سيترأس وفد الاتحاد الوطني، كل من رئيس الاتحاد بافل طالباني، ورئيس فريق الاتحاد الوطني في حكومة كوردستان قوباد طالباني.

وكان آخر لقاءٍ جمع الحزبين، بتاريخ الـ 30 يوليو تموز 2023 في السليمانية، وخلالها ناقش الجانبان الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والوضع العام في المنطقة.

يأتي هذا اللقاء، ضمن زيارةٍ للقيادة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمره الخامس، يناقش خلالها عدة مواضيع في الشأن المحلي والعراقي.

 

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