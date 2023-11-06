داود أتروشي: رئيس حكومة كوردستان يسعى جاهداً لتطوير العملية التعليمية في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس جامعة دهوك داود سليمان أتروشي، اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يسعى جاهداً لتطوير العملية التعليمية والتربوية في الإقليم.

وقال أتروشي في كلمةٍ له أثناء حفل تخرج الدفعة الـ 28 لطلبة جامعة دهوك، وبحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، "اليوم يتخرج 4507 طالباً من 69 قسماً مختلفاً و18 كليةً من جامعة دهوك".

وأشار إلى أن "جامعة دهوك تعد مركزاً لتأهيل وتطوير الطلبة"، مبيناً "أن الجامعة مثّلت منزلاً لتكوين العديد من الشخصيات المثقفة والأكاديمية".

وأضاف: "بعد التخرج، سيبدأ الطلبة حياةً أكاديميةً جديدة، وسيكون مُستقبلهم مليئاً بالفُرص، وفي نفس الوقت سيُواجهون صعوبات صعبة للغاية، مع ذلك سيكون بمقدورهم مواجهتها والتغلب عليها".

ولفت إلى أن "العالم يتطور باستمرار، ونأمل أن يستطيع الطلبة التكيُّف مع التغيُّرات والتطورات الجديدة".

وأكد أن "جامعة دهوك باعتبارها مركزاً أكاديمياً، تحاول باستمرار إجراء الإصلاحات وخلق بيئة تعليمية وأكاديمية مواتية للطلبة"، مضيفاً: "كما أن الجامعة تنفذ مشاريع جدية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي".

وشدد على أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان يسعى باستمرار لتطوير العملية التعليمية في الإقليم، كما أنه قدم خدماتٍ كبيرة للمراكز التعليمية".

وأُسِّست جامعة دهوك في الـ 31 من تشرين الثاني نوفمبر 1992، وتتألف من 20 كلية و69 قسماً علمياً مختلفاً.

وخلال 31 عاماً الماضية، تخرّج من الجامعة 54 ألف و445 طالباً، وفي العام الدراسي 2022- 2023، سيتخرّج 4 آلاف و507 طلاب.