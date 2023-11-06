سیاسة

إصدار الجواز الإلكتروني يدخل حيّز التنفيذ في دهوك

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باور نازي أول شخص حصل على جواز سفر إلكتروني في دهوك
باور نازي أول شخص حصل على جواز سفر إلكتروني في دهوك
کوردستان جواز سفر

أربيل (كوردستان 24)- دخل نظام إصدار جوازات السفر الإلكترونية بالمديرية العامة للجوازات في دهوك، حيّز التنفيذ اليوم الاثنين، وسيكون بإمكان المواطنين استلام جوازات سفرهم خلال 24 ساعة.

وقال مدير جوازات دهوك، دلدار نوري عباس، إن النظام الإلكتروني سيُسهّل عمل المديرية بشكلٍ كبير، ويسهل أيضاً حصول المواطنين على جوازات سفرهم.

وأوضح في حديثٍ لـ كوردستان 24، أنه من خلال هذا النظام الإلكتروني، سيكون بمقدور المديرية إصدار نحو 500 جواز يومياً.

وأشار مدير جوازات دهوك إلى  أن مجلس الوزراء التاسع يقدم أفضل الخدمات لمواطني إقليم كوردستان، خاصة بشأن سهولة إصدار جوازات السفر.

وفي السابق، كان على أهالي دهوك الانتظار لعدة أشهر حتى استلام جوازات سفرهم، لكن بعد دخول النظام الإلكتروني حيّز التنفيذ، لن يستغرق الوقت إلا عدة ساعات.

وأول جواز سفر إلكتروني أصدرته المديرية العامة لجوازات دهوك، كان لأحد أبناء الشهداء ويدعى باور نازي الذي أعرب عن سعادته كونه أول شخص يستلم جواز سفره وفق النظام الجديد.

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