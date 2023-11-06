سیاسة

دعوةٌ للتحقيق في حادثة إهانة أستاذ جامعي مراسلة صحفية في السليمانية

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جامعة السليمانية
جامعة السليمانية
کوردستان جامعة السليمانية وزارة التعليم العالي

أربيل (كوردستان 24)- بعثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإقليم كوردستان، كتاباً إلى رئاسة جامعة السليمانية دعت فيه إلى إجراء تحقيقٍ في حادثة توجيه أستاذٍ جامعي ألفاطاً نابية بحق مراسلةٍ صحفية.

وأمس الأحد، وخلال تظاهرةٍ لأساتذة جامعة السليمانية، وجّه أستاذٌ جامعي عبارات غير لائقة للصحفية شونم محمودي بينما كانت تحاول إجراء مقابلاتٍ حول الاحتجاج.

وقالت الوزارة في كتابها الموجّه لجامعة السليمانية، "يجب القيام بالعمل اللازم من خلال تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في كلام أستاذ جامعة السليمانية الموجّه للصحفية".

ودعا الكتاب رئاسة الجامعة بضرورة إبلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتائج التحقيق في أقرب وقتٍ ممكن.

وكانت جامعة السليمانية قالت في بيانٍ لها عقب الحادثة: "نرفض الألفاظ غير اللائقة التي استخدمها الأستاذ بحق الصحفية، ونعتبرها معاملة غير لائقة، وفي هذا السياق، شكلت رئاسة جامعة السليمانية لجنة تحقيق، وسينال الفاعل عقوبته".

 من جانبه، أعرب فرع نقابة صحفيي كوردستان في السليمانية عن قلقه بشأن ما صدر من فعلٍ "غير لائق من الأستاذ الجامعي بعيد كل البعد عن الآداب واللغة الحضارية".

وقال في بيانٍ، اليوم الاثنين: "إن ما فعله الأستاذ الجامعي مع إحدى الصحفيات مخالف للمادة 7 فقرة 5 من قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007 وندعو الصحفية إلى تقديم شكوى رسمية ضده".

 

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