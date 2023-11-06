شالي: انخفاض قيمة الدينار العراقي مرتبط بعوامل داخلية وخارجية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح الكاتب والمحلل السياسي، سامان شالي، أن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مرتبط بعوامل داخلية وخارجية.

وأكّد سامان شالي، أن حرب غزة أثّر بشكلٍ كبير على انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

وقال إن الولايات المتحدة "تُرسل كميات أقل من الدولار إلى العراق، وفي الوقت ذاته لا يستطيع البنك المركزي ضخ مبالغ كبيرة إلى السوق، ما يتسبب بانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار".

وأشار في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى سببٍ آخر يتسبب بارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، يتعلّق "بطلب التجار على شراء الدولار، فكلما زاد الطلب ارتفعت قيمة الدولار".

وأضاف: من يدير سوق العملة العراقية الآن هم التجار، خاصةً بعد عجز البنك المركزي عن إدارة سوق العملة في البلاد.

ونوّه المحلل السياسي إلى أنه "في حال استمرار البنك المركزي في عدم السيطرة على سوق العملة وفشله في منع تهريب الدولار إلى خارج البلاد، فإنه سيواجه عقوبات أميركية كتلك التي فُرِضت على بنوكٍ عراقية أخرى وإدراجها على القائمة السوداء".