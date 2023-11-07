أسعار العُملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 165.800 دينار عراقي

100 يورو = 177.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 200.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5800 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3250 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2400 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 525.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 465.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 405.000 دينار عراقي