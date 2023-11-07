مكافحة الإرهاب في كوردستان: استهداف مطار أربيل بـ 3 مسيرات مفخخة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، استهداف المقر العسكري لقوات التحالف الدولي ضد داعش، بـ 3 طائرات مسيرة مفخخة.

وجاء ذلك خلال بيان، أعلنت من خلاله مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، "استهداف مقر لقوات التحالف الدولي ضد داعش، صباح اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023، بمسيرتين مفخختين، حيث تم تفجيرهم أثناء تحليقهم فوق مطار أربيل الدولي".

وأشار البيان، إلى أنه أعقب ذلك الهجوم، سقوط مسيرة مفخخة أخرى، دون أن تنفجر.

وكان مدير مطار أربيل الدولي، أكد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعض تعليق مؤقت للرحلات، خلال ساعات الصباح الأولى.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار لكوردستان24: "بعد الهجوم، صباح اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2023، ، تم تعليق الرحلات الجوية في المطار لفترة مؤقتة، ولكن الآن عادت الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي إلى طبيعتها".

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، تعرض مطار أربيل الدولي فجر اليوم لاستهداف مجهول تصدت له الدفاع الجوية لمواقع التحالف القريبة والتي كانت مقصودة بالهجمات، دون تسجيل خسائر تذكر.

ويتعرض مطار أربيل لهجمات متكررة تتركز على قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي قرب المطار، والهجمات تشنها على الأغلب مسلحو فصائل عراقية مرتبطة بإيران.