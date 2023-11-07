العمل والشؤون الاجتماعية تبدء تطبيق نظام النافذة الواحدة في دوائرها بأربيل

أربيل (كوردستان)- أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، عن نظام النافذة الواحدة، في مديرية شبكة الضمان الاجتماعي في أربيل، كما كشفت عن إطلاق البادرة نفسها في دهوك، في وقت قريب.

وقالت كويستان محمد، خلال مؤتمر صحفي: "نتابع عن قرب تنفيذ نظام النافذة الواحدة، في مديرية شبكة الضمان الاجتماعي، ومديرية المحاسبة في وزارة المالية، ليكون جاهزاً للعمل في أقرب وقت وأفضل جودة".

وأضافت، "أوعزنا إلى باقي مديرياتنا في أربيل بالإسراع في العمل بنظام النافذة الواحدة"، موضحةً أن "هذه الإنجازات هي لخدمة المواطنين بشكل عام، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، وهذا المشروع هو إنجاز آخر للكابينة التاسعة".

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان آذار الماضي، بدء العمل بنظام النافذة الواحدة في عدة دوائر في محافظة السليمانية.

النظام جزء من المشروع الخدمي ويهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وإنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية بأسهل طريقة والقضاء على الروتين ومنع الفساد.

وتتمثل الفائدة في أن يقوم المواطنون بتسليم معاملاتهم من خلال نافذة واحدة، والحصول على النتائج ، ثم يقوم الموظف بتنفيذ المعاملة بالكامل ولا يحتاج إلى مراجعة عدة غرف اخرى، وهذا كله ضمن اطار المشروع الخدمي الذي قدمه قوباد طالباني العام 2013 ضمن مجموعة من المشاريع الإصلاحية الخاصة بالحكومة الإلكترونية".