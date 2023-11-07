سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يتفقان على تعزيز النقاط المشتركة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لكوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أنهى وفدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعهما المنعقد اليوم الثلاثاء في مصيف صلاح الدين.

ووفق البيان الختامي المشترك للوفدين، فقد شدد الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون وضرورة حشد القوة وجهود كافة القوى والأحزاب السياسية لحماية كيان إقليم كوردستان.

كما اتفق الجانبان على تعزيز النقاط المشتركة وحل الأزمات والمشاكل بما يتوافق مع المصالح القومية والوطنية الكوردستانية.

وفيما يأتي نص البيان الختامي المشترك بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني:

اليوم الموافق لـ 7/11/2023، اجتمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في مقر المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، وضع إقليم كوردستان والعراق، كذلك الوضع الحساس في المنطقة.

وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون وضرورة حشد القوة وجهود كافة القوى والأحزاب السياسية لحماية كيان إقليم كوردستان، كذلك صياغة استراتيجية مشتركة تتلاءم مع مجريات الأحداث ومتغيراتها، ومواجهة كافة التحديات.

كما اتفق الجانبان على تعزيز النقاط المشتركة وحل الأزمات والمشاكل بما يتوافق مع المصالح القومية والوطنية الكوردستانية.

وفي جزء آخر من اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على ضرورة دعم خطوات حكومة إقليم كوردستان الرامية لتوفير مستحقات الإقليم المالية ورواتب موظفي حكومة كوردستان وفق إطار الدستور الدائم للعراق.

وفي ختام اللقاء، قرر المجتمعون مواصلة عقد اجتماعات مماثلة وتحديد الآليات المناسبة لعقدها.

وجرى الاجتماع في أجواءٍ يسودها الهدوء والإيجابية.

 

الاتحاد الوطني الكوردستاني                                 الحزب الديمقراطي الكوردستاني

7/11/2023

 

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