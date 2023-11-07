نيجيرفان بارزاني: لقاؤنا مع الاتحاد الوطني كان إيجابياً

أربيل (كوردستان 24)- أنهى وفدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعهما المنعقد اليوم الثلاثاء في مصيف صلاح الدين، في أجواءٍ يسودها الهدوء والإيجابية.

وقال نائب الرئيس بارزاني، نيجيرفان بارزاني للصحفيين: لقاؤنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني كان إيجابياً ومثمراً، مؤكداً أن اللقاءات الثنائية ستستمر للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وبشأن انتخابات كوردستان التشريعية، أضاف نيجيرفان بارزاني: نحن كرئاسة الإقليم حددنا موعد إجراء الانتخابات ونتمنى أن تجرى في موعدها المحدد.

وبخصوص هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف قوات التحالف في إقليم كوردستان، اعتبر نيجيرفان بارزاني تلك الهجمات "تطوراً خطيراً بالنسبة للعراق والإقليم".

وقال: يجب على رئيس الوزراء العراقي ألا يسمح لهذه القوات غير الشرعية بخلق مشاكل للعراق وإقليم كوردستان.

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن استمرار مثل هذه الأفعال والممارسات "لن تساعد العراق، كما أنه ليس من الصواب وليس في مصلحة أي طرف".

وكان الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني شددا في البيان الختامي، على ضرورة التنسيق والتعاون وضرورة حشد القوة وجهود كافة القوى والأحزاب السياسية لحماية كيان إقليم كوردستان.

كما اتفق الجانبان على تعزيز النقاط المشتركة وحل الأزمات والمشاكل بما يتوافق مع المصالح القومية والوطنية الكوردستانية. كذلك صياغة استراتيجية مشتركة تتلاءم مع مجريات الأحداث ومتغيراتها، ومواجهة كافة التحديات.

وفي جزء آخر من اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على ضرورة دعم خطوات حكومة إقليم كوردستان الرامية لتوفير مستحقات الإقليم المالية ورواتب موظفي حكومة كوردستان وفق إطار الدستور الدائم للعراق.