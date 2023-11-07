القنصل الأميركي بأربيل يؤكّد أن بلاده تتابع عن كثب استئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد القنصل الأميركي العام في أربيل، مارك سترو، أن بلاده تتابع عن كثب عملية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى تركيا.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ جمع القنصل الأميركي، اليوم الثلاثاء، بوزير الكهرباء والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح.

وبحسب بيانٍ لوزارة الكهرباء والموارد الطبيعية، فإن القنصل العام الأميركي أبدى عن سعادته في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة والنفط بإقليم كوردستان.

وبشأن استئناف تصدير نفط كوردستان، قال القنصل الأميركي: نعلم جيداً بأن توقّف تصدير النفط للخارج كان له تأثير سلبي على إيرادات الإقليم والقطاع العام أيضاً.

واعتبر مارك سترو أن حل مشكلة الإيرادات وإقرار قانون النفط والغاز "من أولويات سياسية واشنطن وبرامجها".

من جانبه، وجّه محمد صالح خلال اجتماعه بـ مارك سترو، الشكر للولايات المتحدة على دورها في الاهتمام بجهود استئناف تصدير النفط ومتابعة حل مشاكل النفط والغاز وتوسيع الاستثمار والاهتمام بإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي مع إقليم كوردستان.

وأعلنت تركيا في الـ 25 مارس آذار 2023، عن وقف ضخ نفط إقليم كوردستان من خط الأنابيب الذي يؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك بعد أن كسبت بغداد قضية تحكيم ضد أنقرة في صراع مستمر منذ 2014 بشأن صادرات نفط كوردستان.

وعقب توقّف تصدير نفط الإقليم، أبرمت أربيل وبغداد اتفاقاً يقضي بتصدير إقليم كوردستان 400 ألف برميل نفط خام يومياً إلى شركة سومو العراقية، مقابل منح الحكومة الاتحادية مستحقات كوردستان المالية.