سیاسة

محافظة حلبجة تعتزم عقد مؤتمرٍ استثماري

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان حلبجة محافظة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم محافظة حلبجة لعقد مؤتمرٍ استثماري في المدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.

وترأس محافظ حلبجة آزاد توفيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ناقش خلاله مع أطرافٍ معنية في حكومة إقليم كوردستان الاستعدادات لعقد المؤتمر.

وكلّف توفيق الجهات المعنية بإعداد أجندة عمل شاملة للمشاريع الاستثمارية في محافظة حلبجة، بحسب بيانٍ للمحافظة.

ووفق البيان، ناقش المجتمعون المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، وبناءً عليه، تقرر رفع مذكرة إلى الجهات المعنية في مجلس وزراء الإقليم ووزارته.

وفي الـ 13 مارس آذار 2014، أصبحت حلبجة محافظة بقرارٍ من رئيس التشكيلة السابعة في حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وفي الـ 30 سبتمبر/أيلول 2023، طرح مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة على جدول أعمال البرلمان العراقي، لكنه استُبعِد عدة مرات من جدول أعمال المجلس.

 

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