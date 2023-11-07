أمن

طائراتٌ حربية تركية تقصف جبل قنديل

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أرشيفية
أرشيفية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قصفت طائراتٌ حربية تركية، مساء اليوم الثلاثاء، مناطق جبلية في قنديل، دون ورود أنباء عن حجم الأضرار، وفق مراسل كوردستان 24 في رابرين. 

وقال مدير ناحية "سەنگەسەر" نهرو عبد الله لـ كوردستان 24، أن القصف طال مناطق (سينموكا، بيبالان، دولي رسوي، آشقولكه، كورتكه) ومناطق أخرى.

وأكّد عبد الله عدم وجود معلومات دقيقة عن حجم الأضرار.

وتكثف تركيا غاراتها الجوية منذ سنوات، على جبل قنديل الذي يتمركز فيه مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المدرج على لائحة الإرهاب لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويخوض العمال الكوردستاني حرباً دامية منذ عام 1984 ضد الجيش التركي، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

 

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