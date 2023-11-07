مراقبة الأدوية بإقليم كوردستان تدعو الصيدليات للإبلاغ عن العقاقير الطبية المخالفة

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت مديرية مراقبة الأدوية التابعة لوزارة الصحة بإقليم كوردستان، من أنها ستصادر جميع الأدوية الطبية والصيدلانية التي لا تتضمن نشرة دوائية وملصقاً.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء: أوعزنا لجميع الشركات المستوردة للمستحضرات الصيدلانية والطبية ومصانع الأدوية المحلية، بضرورة التأكد من وجود ملصات على عبوات الأدوية.

وأضافت: حرصاً على صحة المواطنين، يرجى إرجاع جميع المنتجات الصيدلانية والطبية التي لا تحمل ملصقاً على عبواتها أو تحمل ملصقاً بتاريخ قديم، إلى مستودعات الأدوية.

ودعا البيان الجهات المذكورة أعلاه، بتقديم قائمة بالأدوية المخالفة مع كتابة اسم الصنف والكمية ورقم الدفعة إلى المديرية لإنشاء ملصقات جديدة، لعرضها مجدداً، وسيكون الموعد النهائي يوم 10/12/2023.

وأكدت مديرية مراقبة الأدوية، أن بعد تاريخ 2/1/2024، سيتم اعتبار أي منتجات صيدلانية وطبية لا تحمل ملصقات جديدة، "غير قانونية وستتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين".