المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية في كوردستان والهيئة الصحية السعودية يناقشان التنسيق بين الجانبين

أربيل (كوردستان 24)- وصلت رئيسة المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية في كوردستان، آريانا شيخ خالص برزنجي، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية، بدعوةٍ رسمية من رئيس الهيئة السعودية للاختصاصات الصحية.

وقال بيانٌ صادر عن المجلس الأعلى، "تم خلال اللقاء مع الهيئة السعودية للاختصاصات الصحية، مناقشة عدة مواضيع هامة تتعلق بالتنسيق والتبادل العلمي والطبي بين الجانبين".

واعتبر البيان، أن هذه الخطوة "هي امتدادٌ للخطوات السابقة التي قام بها المجلس الأعلى الكوردستاني لتعزيز العلاقات الخارجية مع المؤسسات الصحية الدولية".

وفي الـ 29 مايو أيار 2023، قام وفد خبراء من أطباء مركز الملك سلمان السعودي في أربيل، بتقييم البنية التحتية الصحية والمستشفيات في أربيل، وأبدوا إعجابهم بعمل أطباء الإقليم.

وفي الـ 12 يونيو حزيران 2023 أعلن المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية في كردستان أن المجلس الطبي الأردني منح الثقة للمستشفيات وبرامج التعليم والتدريب الطبي التابعة لمجلس إقليم كوردستان.

ويعد المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية في كوردستان أول مؤسسة طبية للتعليم العالي في إقليم كوردستان تحصل على الاعتماد الدولي ويمكن لخريجيها المشاركة في الفحوصات الطبية الدولية والأنشطة الطبية.