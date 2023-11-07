سیاسة

محمد إحسان: العراق لديه نظام فيدرالي لكن لا توجد عقلية فيدرالية

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محمد إحسان
محمد إحسان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قدّم المحاضر الجامعي محمد إحسان جلسة نقاشية حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد والعقبات التي نشأت حيال تلك الخلافات.

وقال إحسان إنهم "ناقشوا الأسباب والعقبات التي نشأت بسبب المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد التي لم تحل، لا سيما أنها ظلت على مر التاريخ تؤثر على المواطنين".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "العراق لديه نظام فيدرالي، لكن لا توجد عقلية فيدرالية، وهذا هو السبب الرئيسي للمشاكل المستمرة بين أربيل وبغداد".

 وأوضح المحاضر الجامعي أن جزء آخر من حلقة النقاش كان "حول حرب غزة واحتمال تورط العراق في الحرب، وهو ما قد يكون البعض يستعد له بالفعل".

 ولفت إحسان أن حلقة النقاش "ضمّت شخصيات ومثقفين شيعة بارزين أعلنوا عن عدم موافقتهم  على تورط العراق في حرب غزة".

مؤكّداً أن أربيل وبغداد "تحتاجان لحل خلافاتهما التي تسبب تضحيات للمواطنين، بحيث يتم الآن تقليص القضايا الكوردستانية الرئيسية إلى مسألة دفع مستحقات الإقليم ورواتب موظفيه".

واعتبر إحسان أن إقليم كوردستان "حقق نجاحاً كبيراً في ممارسة نظام الحكم".

منوهاً أن "الحقد والغيرة والضعف لدى بعض الأطراف في المنطقة الكوردستانية أضرت في النهاية بالإنجازات العظيمة التي حققها إقليم كوردستان".

 

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