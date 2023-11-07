سعدي بيره: اجتماع الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لحلِّ الخلافات

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيره، إن لدى الاتحاد الوطني ثقة كبيرة باللقاء الذي جمع وفده بوفدٍ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين.

وأكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن القضايا التي اتفق عليها الوفدان تم تحديدها في الاجتماع مع الأطراف السياسية الأخرى لحماية الوضع السياسي لإقليم كوردستان.

وأضاف: اتفق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على دعم حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع الأحزاب الأخرى، خاصة لضمان رواتب ومستحقات موظفي حكومة الإقليم والاهتمام بحياة المواطنين بشكل عام.

ولفت بيره إلى أن الوفدان "تباحثا الحرب في غزة التي تؤثر من مصر إلى القوقاز، وترجيحات انفجار المنطقة بأكملها، لذلك ناقشنا إمكانية بذل الجهود سعياً لحماية شعب كوردستان، لمنع تكرار المآسي التي وقعت في الماضي".

منوّهاً إلى أن المجتمعون قرروا "تأجيل قضايا أخرى تتعلق بالعلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لاجتماعاتٍ لاحقة بهدف إيجاد الحلول".

وقال: الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بحاجةٍ إلى حلِّ مشاكلهما، لأنه لا يوجد بديل آخر عن تجاوز الخلافات، لقد اتفق الوفدان على تشكيل لجنةٍ مشتركة لتحديد القضايا لإمكانية حلها في الاجتماعات المقبلة.

وأضاف: اجتماع اليوم هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لحل هذه القضايا، وفي الاجتماعات المقبلة ستظهر النتائج الصحيحة لهذا الاجتماع والاجتماعات الأخرى لمواطني إقليم كوردستان.

وشدد بيره على أن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ليسا عدوَّين، بل في الماضي والحاضر والمستقبل، هما قوتان سياسيتان مؤثرتان على الساحة السياسية في كوردستان، ويتنافسان بهدف الحصول على أكبر قدر من القوة والهيمنة لخدمة المزيد من المواطنين الكورد.

مجدداً التأكيد على أن اللقاء المقبل "سيعقد في السليمانية، لكن بعد تصنيف الملاحظات والشكاوى والمشاكل بين الجانبين، لإيجاد الحلول".

وأشار بيره إلى وجود "محاولات لاستغلال الصراعات الداخلية من أجل تقليص الحجم السياسي والدستوري لإقليم كوردستان".

ولهذا الغرض رأى بيره أنه "من الضروري أن يتحد الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لمواجهة تلك المحاولات".

واجتمع اليوم الموافق لـ 7/11/2023، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في مقر المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين.

وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون وضرورة حشد القوة وجهود كافة القوى والأحزاب السياسية لحماية كيان إقليم كوردستان، كذلك صياغة استراتيجية مشتركة تتلاءم مع مجريات الأحداث ومتغيراتها، ومواجهة كافة التحديات.

كما اتفق الجانبان على تعزيز النقاط المشتركة وحل الأزمات والمشاكل بما يتوافق مع المصالح القومية والوطنية الكوردستانية.

وترأس وفد الديمقراطي الكوردستاني، نائبا رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، كما ضم الوفد كل من أعضاء الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، فاضل ميراني، هوشيار زيباري، ئازاد برواري، محمود محمد، بشتيوان صادق، جعفر امينكي.

فيما ضم وفد الاتحاد الوطني، كل من بافل طالباني، قوباد طالباني، عماد أحمد، وسعدي بيره، رفعت عبدالله، شالاو علي عسكري.

يأتي هذا اللقاء، ضمن زيارةٍ للقيادة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمره الخامس، يناقش خلالها عدة مواضيع في الشأن المحلي والعراقي.

وكان آخر لقاءٍ جمع الحزبين، بتاريخ الـ 30 يوليو تموز 2023 في السليمانية، وخلالها ناقش الجانبان الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والوضع العام في المنطقة.