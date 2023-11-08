النظام الغذائي الأسود.. فوائد صحية رائعة

أربيل (كوردستان 24)- هناك مجموعة من الأطعمة التي تستمد قوتها الغذائية من لونها الغامق الداكن.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، تحتوي قائمة ما يعرف بالنظام الغذائي الأسود على بعض الأطعمة التي يمكن وصفها بـ"الأطعمة الخارقة"، نظرًا لفوائدها الصحية المتعددة:

1. الفاصوليا السوداء، وتساعد الفاصوليا السوداء الغنية بالألياف والبروتين على الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتوفير دفعة مستدامة من الطاقة.

2. الأرز الأسود، يعد الأرز الأسود مصدرًا غذائيًا قويًا، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يعزز صحة القلب ويقوي جهاز المناعة.

3. التوت الأسود، ويحتوي التوت الأسود على نسب عالية من الفيتامينات C وK، وهو مضاد للأكسدة يدعم صحة الدماغ ومعروف بخصائصه المضادة للالتهابات.

4. العدس الأسود، يعتبر العدس الأسود، الغني بالبروتين والحديد والألياف، إضافة قيمة لنظام غذائي متوازن، ويساعد في عملية الهضم ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

5. السمسم الأسود، ويمد السمسم الأسود الجسم بالكالسيوم والحديد والدهون الصحية، مما يدعم صحة العظام ويوفر توهجًا طبيعيًا للبشرة.

6. الكينوا السوداء، وتحتوي الكينوا السوداء على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية، وهي مصدر بروتين كامل وضروري لإصلاح العضلات وقوة الجسم بشكل عام.

7. الثوم الأسود، إن الثوم الأسود، بنكهته الفريدة، غني بمضادات الأكسدة والمركبات، التي يمكن أن يكون لها خصائص محتملة مضادة للسرطان، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.

8. الفطر الأسود، وتحتوي بعض أصناف الفطر ذات اللون الأسود على السكريات وبيتا غلوكان، مما يدعم جهاز المناعة ويقدم فوائد مضادة للالتهابات.

9. فول الصويا الأسود، ويتميز فول الصويا الأسود بأنه منخفض الدهون وغني بالبروتين والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة الوزن وصحة القلب والحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

10. الشاي الأسود، ويعد الشاي الأسود مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة، ويدعم صحة القلب، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويوفر خيار مناسب كمشروب مريح يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة.