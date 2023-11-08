شوان عباس: البيانات الدقيقة تساهم بتطوير البلاد ووضع الخطط الاستراتيجية

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول قسم الإحصاء والتعليم والصحة في هيئة الإحصاء بإقليم كوردستان، شوان عباس، إنهم يجمعون المعلومات عبر 3 مصادر.

ولخّصها عباس وفق الآتي: المصدر الأول إجراء تعداد عام للسكان، وثانياً، جمع البيانات من خلال المسوحات الإحصائية؛ وثالثاً، التحليل المشترك مع الوزارات ذات الصلة، كل قطاع على حدة.

وأكّد خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، أن قسم الإحصاء والتعليم والصحة يجمع الإحصائيات بشكلٍ إلكتروني، وأدى ذلك إلى تسريع عملية جميع البيانات.

لافتاً إلى أن توفر البيانات الدقيقة "يعدُّ عاملاً أساسياً في تطوير الدولة ووضع الخطط الاستراتيجية".

وقال: تعمل الدوائر الحكومية والوزارات على جمع البيانات لتحديد الاحتياجات والمشكلات وحلها، حتى بالنسبة لمشاكل الأشخاص الذين يلجأون إلى المكاتب لجعلها أكثر ملاءمة للناس والمواطنين.

وجدّد عباس التأكيد على أن جمع البيانات والإحصائيات "مهم جداً لحل المشاكل ووضع خارطة طريق للمستقبل".