إحداها عربية.. السعودية تستضيف قمتين لبحث الوضع في غزة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم المملكة العربية السعودية استضافة قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام القادمة، لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، "سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض".

وأضاف خلال مشاركته في منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة "خلال أيام قليلة ستشهدون عقد السعودية قمة إسلامية".

وقال الفالح، إن السعودية ستعقد قمة مع الدول الإفريقية، دون أن يحدّد موعداً، وفق ما نقتله رويترز.

وتابع "على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية هو الدفع نحو حل سلمي للصراع".

إلا أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بياناً في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت فيه إن القمة مع الدول الأفريقية، التي كان مقرّراً لها مطلع الأسبوع المقبل، ستتأجل من أجل التركيز على القمتين الأخريين.

وفي وقتٍ سابق، قالت وسائل إعلام عربية، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي.

وهي أول زيارة لرئيس إيراني منذ أنهت طهران والرياض عداء دام سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في آذار.