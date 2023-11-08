بعد الخسارة امام القوة الجوية العراقي.. الاتحاد السعودي يقيل مدربه رسمياً

أربيل (كوردستان24)- أعلن نادي الاتحاد السعودي حامل اللقب اقالة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

وبات المدرب البرتغالي تحت ضغط شديد في الفترة الأخيرة اثر التعثر المتكرر للفريق في الدوري السعودي، لتتم اقالته رسميًا بعد الخسارة امام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء بنتيجة 0-2.

إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال المراحل الخمس الأخيرة في الدوري وآخرها الهزيمة على يد الشباب 0-1، ما جعله متراجعاً في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر بعد 12 مرحلة.

نونو، الذي خاض تجربة ناجحة مع ولفرهامبتون الإنكليزي بين العامين 2017-2021، تولى قيادة نادي الاتحاد منذ تموز/يوليو 2022. وقاده الى لقب الدوري الموسم الماضي، الا انّ تقارير إعلامية أخيرًا أشارت الى توتر العلاقة بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انضم الى النادي في حزيران/يونيو الماضي الى جانب نخبة من اللاعبين الأجانب البارزين الذين التحقوا بالدوري السعودي.

وقال النادي في بيان له على موقع إكس (تويتر سابقًا) "يعلن النادي انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو".

وأضاف "وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماصية التي تسلم فيها مهمة الاشراف على تدريب الفريق الكروي الاول".

وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة الاشراف على الفريق مؤقتا الى حين إتمام النادي لصفقة تعيين مدرب جديد حسب البيان.

وكان نونو قد تولى تدريب توتنهام الإنكليزي خلال صيف العام 2021، لكنه استمر في مهامه لاربعة اشهر فقط قبل ان تتم اقالته.