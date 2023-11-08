الخارجية الأميركية: إجلاء أكثر من 400 أميركي من غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إجلاء أكثر من 400 من مواطنيها من غزة بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 400 من المواطنين الأمريكيين والحاصلين على إقامة دائمة بشكل قانوني وغيرهم من المؤهلين على مغادرة غزة.

لكن الخارجية الأميركية أضافت أيضاً أن هناك أميركيين ما زالوا في القطاع المحاصر، وفق ما نقلته وكالة رويترز البريطانية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نواصل العمل، بالشراكة مع مصر وإسرائيل، لتوفير ممر آمن لمزيد من المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين والحاصلين على إقامة دائمة بشكلٍ قانوني في الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الأسبوع الماضي، إن هناك نحو 400 مواطن أميركي وأفراد أسرهم، أي ما مجموعه نحو ألف شخص، يريدون الخروج.

وتابع باتيل: "هذا وضع مستمر ومضطرب".

وأضاف: "من المتوقع أن يرتفع عدد المواطنين الأميركيين الذين سيتمكنون من المغادرة".

وقال مصدر أمني مصري إن ما لا يقل عن 320 مواطناً أجنبياً وأفراد أسرهم دخلوا مصر عبر معبر رفح الثلاثاء، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، إلى جانب 100 مصري.

وقال باتيل إنه حتى اليوم، دخلت 526 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على تطوير آليات التفتيش التي من شأنها السماح للشاحنات بدخول غزة بسرعة.