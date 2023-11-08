معاقبة 16 مكتباً في سوق "العلوة" بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، عن معاقبة عددٍ من مكاتب تجارة الخضروات في سوق (العلوة) بأربيل بسبب استيراد أصنافٍ من الخضار من خارج الإقليم.

وقال رئيس مجلس سوق (العلوة) بأربيل، رجب حاج عزيز، إن العقوبة طالبت 16 مكتباً تجارياً بتهمة استيراد محصولي الخس والقرنبيط من إيران.

وأكّد حاج عزيز في اتصالٍ مع كوردستان 24، أن عقوبة المخالفين مختلفة، تبدأ من مليون إلى 5 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة، فسيتم إغلاق المكاتب.

وفي إطار جهود التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بهدف حماية وزيادة الإنتاج المحلي ودعم مزارعي الإقليم، يمنع استيراد المنتجات التي تلبي الطلب المحلي.

تلك الخطوة من جانب التشكيلة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، ساهمت بشكلٍ كبير في إنعاش القطاع الزراعي في إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة وزيادة الإنتاج المحلي.