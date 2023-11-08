جمانة غلاي: تم تخصيص دائرة انتخابية واحدة لانتخابات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جُمانة غلاي، إن رئيس المفوضية استقبل وفداً من حكومة كوردستان لبحث استعدادات إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وأشارت في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أن المفوضية بدأت بتحديث التسجيل البايومتري لناخبي الإقليم، وسيكون التصويت هذا العام متاحاً لمواليد 2006.

وأكّدت غلاي أن آلية فرز الأصوات وسير العملية الانتخابية وحملات المرشحين الانتخابية ونظام المراقبين الدوليين "سيكون وفق المعايير الدولية".

وقالت: وفق القانون القديم، ستُخصص دائرة انتخابية واحدة في إقليم كوردستان، ومنح 5 مقاعد للتركمان، و5 للسريان والآشوريين والكلدان، ومقعد واحد للأرمن، ما يعني أن المكوّنات ستتنافس على 11 مقعداً في برلمان كوردستان.

وأضافت: يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المؤهلين نحو أربعة ملايين، لكن نحو ثلاثة ملايين شخص سجّلوا أسماءهم في النظام البايومتري، ولا يزال التسجيل مستمراً، وسيتم توزيع بطاقات المسجّلين قريباً.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أكّد في الـ 11 اكتوبر تشرين الأول الفائت، أن رئاسة الإقليم تشاورت مع جميع الأطراف بخصوص انتخابات برلمان كوردستان التي تم تحديدها، وبدأت المفوضية بالاستعداد لإجرائها.

وقال حينها في مؤتمرٍ صحفي، "لا يمكن لأية جهة التدخّل في شؤون مفوضية الانتخابات العراقية، كما لا توجد نية بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية في كوردستان.

وفي الثالث من أغسطس آب 2023، أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مرسوماً أعلن فيه يوم الـ 25 فبراير شباط 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وأوعز الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.