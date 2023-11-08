سیاسة

البدء بتبليط "تعبيد" كافة الأحياء في زاخو

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زاخو
زاخو
کوردستان زاخو تعبيد الأحياء اسفلت الكابينة التاسعة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بدأ تبليط الأحياء في مدينة زاخو، وحتى الآن تم سفلتة أكثر من 3 كيلومترات، والآليات مستمرة في العمل حتى إنجازه بالكامل.

وترافقت حملة سفلتة وترميم شوارع مدينة زاخو مع تركيب أعمدة كهربائية، وشبكات المياه، وبناء الأرصفة.

وقال مدير مشروع سفلتة شوارع زاخو ماهر أحمد، لمكتب الإعلام والمعلومات: "قبل بضعة أشهر، وبعد قرار رئاسة الوزراء وإدراة زاخو المستقلة، وبلديتها، بدأنا بسفلتة أحياء زاخو التي لم يتم تزفيتها بعد، ولهذا الغرض تم تعبيد 3 آلاف متر والعملية مستمرة".

وقال أحد كبار السن في زاخو: "لقد جعل الاسفلت حركة المرور والعمل اليومي في زاخو أكثر سهولة، و نشكر حكومة إقليم كوردستان على هذا العمل".

وتسعى الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، إلى شمول كافة المدن والإدرات المستقلة، وكافة مناطق الإقليم، بالمشاريع الخدمية التي تقام في المحافظات والمدن الكبرى.

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