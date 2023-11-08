مؤسسة البيشمركة الدولية تدعو القناصل للوقوف عند ممارسات بغداد ضد شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعت مؤسسة البيشمركة الدولية للشؤون الإنسانية في أربيل، قناصل الدول بإقليم كوردستان للوقوف بجدية عند ممارسات الحكومة العراقية ضد شعب كوردستان.

وقال عضو الهيئة العامة للمؤسسة، هيفيدار يونس، في مؤتمرٍ صحفي الأربعاء: أرسلنا عدة رسائل أمس واليوم، إلى القناصل بأربيل، طالبناهم بالاستجابة للمطالب الواردة في الرسائل الموجهة إليهم، طالما يعتبرون أن هناك حق مشروع للشعب الكوردي.

وأضاف: أرسلنا 21 رسالة باللغة الإنكليزية إلى القناصل في إقليم كوردستان، إلى جانب رسالةٍ للأمم المتحدة.

وتابع: أوضحنا بأن الحكومة العراقية تنتهج سياسة التجويع بحق مواطني إقليم كوردستان، كذلك لا تلتزم بدفع رواتب الموظفين، ما تسبب بزيادة هجرة الشباب، وهذه ليست رغبة أي طرفٍ سياسي أو شخص.

وأشار يونس إلى أن "مشكلة الانتحار وتزايد المشاكل الاجتماعية، وانتشار تعاطي المخدرات ومئات المشاكل الأخرى في منطقتنا، كلها جزء من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تتسبب بها الحكومة العراقية".

وقال: لهذا الغرض، طلبنا القناصل الوقوف بحزم وجدية ضد جريمة الحكومة العراقية ضد الإنسانية، وضد شعب كوردستان.