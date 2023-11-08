أوميد صباح: أكّدنا للمفوضية على ضرورة إجراء انتخابات كوردستان في موعدها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أوميد صباح، إن الوفد "أبلغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة حكومة الإقليم والمتضمنة ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها".

واجتمع اليوم الأربعاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان في بغداد، مع المفوضية العليا المستقلة لمناقشة انتخابات برلمان كوردستان المقبلة.

وأضاف صباح في مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، أن المفوضية "أعربت عن استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها".

وتابع: أبلغنا مفوضية الانتخابات أن حكومة إقليم كوردستان على استعدادٍ لوضع كافة مؤسساتها ومديرياتها في خدمة المفوضية.

وزاد: من أجل كل ذلك، بعثت حكومة كوردستان إلى بغداد، وفداً رفيع المستوى ضمّ ممثلين عن جميع مؤسسات الإقليم، على أن يعقد الوفد اجتماعاً آخراً اليوم مع المفوضية.

في غضون ذلك، أبدى صباح عن ثقة حكومة كوردستان بإجراءات مفوضية الانتخابات العراقية لإجراء انتخاباتٍ نزيهة في موعدها المحدد.

وقال: اتّخذت المفوضية خطوات جيدة، ووضعت جدولاً زمنياً جيداً، وسنناقش الإجراءات الأخرى لإجراء الانتخابات، كما ناقشنا المتطلبات الأساسية للانتخابات التي تتولى حكومة كوردستان مسؤولية تأمينها.

إلى ذلك، وجّه رئيس الوفد الشكر لرئاسة إقليم كوردستان على جهودها، قائلاً: قدّم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني كافة المتطلبات المترتبة على رئاسة الإقليم، ولديه تواصل دائم مع المفوضية والجهات ذات الصلة.

كما وجّه صباح الشكر لرئيس مجلس الوزراء العراقي على توفير "كافة مستلزمات العملية الانتخابية، وتبقى على وزراة المالية العراقي توفير المبالغ اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي وافق عليها رئيس الحكومة العراقية".

من جانبه، قال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان حسين: "استقبلنا اليوم وفداً من حكومة كوردستان، وناقشنا معه إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد، وأبدى الوفد استعداده لذلك".

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي، "استمعت المفوضية بعناية لمطالب وفد حكومة الإقليم وأبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها، لقد أظهرنا أننا كحكومة عراقية ندعم الانتخابات التي ستجرى في موعدها".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في الثالث من أغسطس آب 2023، مرسوماً أعلن فيه يوم الـ 25 فبراير شباط 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وأوعز الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.