السليمانية... طلاب الـ 12 "الثانوي" يطالبون معلميهم بالعودة إلى المدرسة

أربيل (كوردستان 24)- دعا طلبة الصف 12 الثانوي في السليمانية، معلميهم إلى العودة للتدريس، حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم، وقالوا: "إذا استمر إضراب معلمينا عن التدريس، سنخسر هذا العام الدراسي".

وتجمع صباح اليوم الأربعاء الموافق 08-11-2023، عدد من طلاب الصف الثاني عشر الثانوي في السليمانية أمام مديرية التربية، وأشاروا إلى أنهم عانوا كثيرا بسبب مقاطعة معلميهم للتدريس، منذ أكثر من شهرين.

وتحدث عدد من الطلبة لمراسل كوردستان 24، قائلين: "ندعو وزراة التربية، إلى تقليل برنامج الدراسة لمنهج هذا العام، لإننا ليس لدينا ما يكفي من الوقت، لدراسة كامل المنهاج".

قسم آخر من الطلاب، أشاروا إلى أنه، وبسبب مقاطعة التدريس من قبل المعلمين، خسروا شهرين من الدوام، فإذا لم يتم تقليل المنهاج المطلوب، عالأقل على الوزراة تأجيل امتحانات هذا العام".

وتستمر مقاطعة المعلمين للعملية التعليمية في عدد من المدارس في المناطق التابعة لمحافظة السليمانية، في الوقت الذي تتعمد فيه الحكومة العراقية تأخير دفع المستحقات المالية لشعب كوردستان، ويرى خبير تربوي أنه "لم يسبق أن اختلطت أجندة سياسية بالتعليم في أي مكان في العالم كما هو الحال الآن في السليمانية".

وأكد الخبير في مجال التعليم، هريم جمال لكوردستان24، أن مقاطعة المعلمين للعملية التعليمية في السليمانية خلفه أجندات سياسية.

ورغم مرور شهرين على انطلاق العام الدراسي في إقليم كوردستان، لا تزال أبواب عدد من المدارس في بعض المناطق بمحافظة السليمانية مغلقةً أمام الطلاب، حيث قالت الطالبة سوزي كارزان لـ كوردستان 24، "إنه أمر محزن أن تغلق المدارس أبوابها، كلنا نتمنى أن تفتح المدارس من جديد، أريد أن اتعلم والتقي بأصدقائي".

تأخر بغداد في إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، أسفر عن إضراب المعلمين في محافظة السليمانية عن العمل.

الخبير في مجال التعليم هريم جمال قال لكوردستان24، "لا يوجد أي بلد في العالم يسمح بأن تؤثر السياسة على التعليم، وليس من المنطق أن يغرق 700 ألف طالب في السليمانية للنوم بمنازلهم، بينما تقوم أطراف أخرى بالمزاودات السياسية".

ومنذ قرابة الشهرين، قاطع معلمو السليمانية العملية التعليمية، ما أسفر عن تخلف طلابهم عن تلقي دروسهم، وسط مطالبات طلابية بإعادة فتح أبواب المدارس.