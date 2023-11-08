الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى الى 10.569 جراء القصف الاسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10569 قتيلا بعد شهر على اندلاع الحرب مع اسرائيل.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيداً، من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا وإصابة 26475 مواطناً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

وردّاً على هذا الهجوم، تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة، وقد قُتل حتى الآن جرّاء هذا القصف أكثر من عشرة آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، بحسب حكومة حماس.

ومنذ شنّت حماس هجومها على إسرائيل قبل شهر، رفض مجلس الأمن الدولي أربعة مشاريع قرارات بشأن هذا النزاع.