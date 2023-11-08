إقليم كوردستان يُصدّر 1000 طن من الرمان إلى فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- وقّعت شركة قطاع خاص في إقليم كوردستان عقداً مع الحكومة الفرنسية، لتصدير 1000 طن من الرمان.

وقال صاحب الشركة، أدريس أنور، "بمساعدة مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وقعت شركتنا عقداً مع الحكومة الفرنسية لتصدير 1000 طن من رمان حلبجة وزاخو".

وأضاف أنور في حديثٍ لـ كوردستان 24، "كمرحلةٍ أولى سيتم تصدير 100 طن اليوم الأربعاء، عبر بوابة إبراهيم الخليل الحدودية، على أن تستكمل باقي الكمية في الأيام القادمة".

والعام الماضي، صدّر إقليم كوردستان نحو ألفي طن من الرمان، معظمه من حلبجة، إلى الإمارات ودول خليجية أخرى، وتجري الاستعدادات هذا العام لتصدير منتجاتٍ أخرى مثل التفاح والعسل.

وينضج رمان إقليم كوردستان عادةً في أوائل سبتمبر أيلول، ويبقى الإنتاج مستمراً حتى منتصف ديسمبر كانون الأول.

وتعد العلامة التجارية للمنتجات المحلية، جزء مهم من خطط وبرامج وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، لتصديرها إلى الأسواق الخارجية وحماية المنتح المحلي.