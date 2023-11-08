سیاسة

رئيس جمهورية العراق يستقبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
العراق رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة جمهورية العراق، اطلعت عليه كوردستان24، أن "رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 في قصر بغداد، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين محسن دزيي، والوفد المرافق له".

وأكد عبد اللطيف رشيد، خلال اللقاء، بحسب ما أفاد البيان، "ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع لترسيخ الأمن والاستقرار في البلد، وتعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحسم المسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون وبما يضمن حقوق المواطنين بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان".

من جهته، أعرب دزيي، بحسب البيان، "عن تأييده لطروحات رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى "أهمية الحوار بين الجانبين من أجل حسم المسائل العالقة وبما يصب في تحقيق المصالح المشتركة للجميع".

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