السوداني يترأس الاجتماع الدوري السابع للسُفراء العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري السابع للسُفراء العراقيين المُمثلين في الدول العربية والأجنبية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور وزير الخارجية والملاك المتقدم في الوزارة".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض أبرز ما تم إنجازه في البرنامج الحكومي، في جانب الخدمات، ومواجهة الفقر، والبطالة، ومكافحة الفساد، وإصلاح الملف الاقتصادي، وكذلك استعراض الفرص الواعدة والمستقبلية التي ستستثمرها الحكومة، في قطاعات النفط والصناعات الاستراتيجية والغاز، حيث سيدخل العراق إلى سوق الغاز العالمي وسيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3 إلى 5 سنوات".

كما تطرق إلى "العقبات التي واجهت عمل الحكومة منذ تسنمها مهامّ عملها حتى يومنا هذا، والسبل التي انتهجتها لمواجهتها".

وقدم السوداني "جملة من التوجيهات إلى السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تعزيز علاقات العراق الخارجية، وعكس صورة العراق في الخارج وإبراز دوره وأهميته التاريخية والاقتصادية، وكذلك وجّه بضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الجاليات العراقية".