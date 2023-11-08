إزالة أكثر من 200 لغم من نوع "فالمارا" في قضاء ميركسور بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تمكن فريق إزالة الألغام التابع للمديرية العامة لشؤون الألغام بأربيل، من إزالة أكثر من 200 لغم مزروع في قضاء ميركسور بأربيل.

وقالت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "تمت إزالة 202 لغم مزروع من نوع (فالمارا) في حقل ألغام (سەری قەلەندەر) في قرية (شيروكيان) التابعة لناحية مزني في قضاء ميركسور" بأربيل.

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور على الألغام المزروعة من قبل فريق إزالة الألغام التابع للمديرية العامة لشؤون الألغام في أربيل، الذي يواصل الليل بالنهار للعثور عليها وإزالتها".

ولفت إلى أنه "تم تنظيف حقل الألغام بدعمٍ ومساندة من منظمة (ITF) السلوفينية، من خلال توفيرها مركباتٍ لنقل الفريق الفني المُتخصص بإزالة الألغام".

وأولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في إطار المؤسسة العامة لشؤون للألغام اهتماماً كبيراً بتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والمتفجرات.

وتأسست مؤسسة شؤون الألغام عام 2007 لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في جهود إزالة الألغام وتطهير الأراضي وتجنيب المواطنين من أخطارها.

وقضى العديد من المزارعين والقرويين بعد أن زرع النظام السابق آلاف الألغام على الحدود طيلة السنوات التي أعقبت الحرب العراقية الإيرانية وخلال حملات التطهير والقمع ضد مواطني الإقليم.

وبعد عام 1991، ساهمت العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالألغام في تطهير الحدود العراقية الإيرانية من المتفجرات.

ولا تزال مساحات واسعة من الأراضي في إقليم كوردستان تحوي على ألغام غير منفلقة.