سیاسة

مُستشار السوداني: العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة جداً.. وتوجد بين الطرفين العديدُ من التفاهمات والاتفاقيات

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مستشار رئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين
مستشار رئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين
کوردستان مستشار رئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين علاقات أربيل - بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة جداً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه توجد بين الطرفين العديد من التفاهمات والاتفاقيات.

وقال فرهاد علاء الدين في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "ينبغي على أربيل وبغداد معالجة المشاكل العالقة بينهما في أقرب وقتٍ ممكن، إلا أن حل المشاكل يتطلب المزيد من اللقاءات والمناقشات، وآمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقٍ جذري في القريب العاجل".

وأشار إلى أن "الاتفاق بين أربيل وبغداد تم داخل العراق، وهناك نيةٌ لتنفيذ الاتفاق بينهما كما هو".

وفي الرابع من نيسان أبريل 2023، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما أنه في يوم 14 أيلول سبتمبر 2023، وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

وعقد الوفد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعددٍ من القادة السياسيين.

وقدّم وفد حكومة إقليم كوردستان مقترحاً بإرسال 800 مليار دينار شهرياً لدفع رواتب موظفي الإقليم، على غرار بقية الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى.

وفي يوم 17 أيلول سبتمبر 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على صرف 700 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان على شكل قروض ولمدة ثلاثة أشهر بغرض دفع رواتب موظفي الإقليم.

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