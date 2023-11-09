موجة أمطار تعم إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأنواء الجوية، سقوط موجة من الأمطار في عموم إقليم كوردستان، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحراة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان ديلان رشاد، لـ كوردستان 24، إن "درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بدءاً من اليوم، والسماء ستكون بين غائم إلى غائم جزئياً، مع فرصة لهطول الأمطار على المرتفعات الجبلية، مع احتمال وصولها إلى مراكز المحافظات يوم الثلاثاء القادم".

وأضاف، أن "تأثير موجة الأمطار، سيستمر ليومين، ليعود الطقس إلى الاستقرار نسبياً فيما بعد".

وأشار المتحدث باسم النقل والمواصلات، إلى "انخفاض درجات الحرارة منتصف الشهر الحالي، ودخول المنطقة في موجة من البرد".

إلى ذلك، ذكر بيان للهيئةالأنواء الجوية العراقية، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".