سیاسة

موجة أمطار تعم إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
موجة أمطار
موجة أمطار
کوردستان أنواء جوية أمطار إقليم كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأنواء الجوية، سقوط موجة من الأمطار في عموم إقليم كوردستان، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحراة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان ديلان رشاد، لـ كوردستان 24، إن "درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بدءاً من اليوم، والسماء ستكون بين غائم إلى غائم جزئياً، مع فرصة لهطول الأمطار على المرتفعات الجبلية، مع احتمال وصولها إلى مراكز المحافظات يوم الثلاثاء القادم".

وأضاف، أن "تأثير موجة الأمطار، سيستمر ليومين، ليعود الطقس إلى الاستقرار نسبياً فيما بعد".

وأشار المتحدث باسم النقل والمواصلات، إلى "انخفاض درجات الحرارة منتصف الشهر الحالي، ودخول المنطقة في موجة من البرد".

إلى ذلك، ذكر بيان للهيئةالأنواء الجوية العراقية، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف