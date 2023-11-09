وكالة الاستخبارات: احباط تهريب أكثر من 800 ألف دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2023، إحباط تهريب 800 ألف دولار كانت بحوزة عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار.

وذكر بيان للوكالة، أنه "ضمن سلسلة من الأهداف النوعية التي حققتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تلقت المفارز معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية إجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عملة الدولار خلافاً لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني".

وأشار، الى أن "المفارز المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة شكلت فريقاً استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت المفارز بمداهمة أكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات أثمرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر بـ 806,370 دولاراً ".

وأوضح، أن "المتهمين اعترفوا صراحة خلال التحقيق بقيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافاً لتعليمات البنك المركزي"، منوهاً الى "تدوين أقوالهم وإحالتهم الى الجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الأموال الذي ينص على مصادرة أموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الأموال لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات وفقاً للبيان، "المواطنين الى ضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع أنحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".