سیاسة

ماكرون يعلن أن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو

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ماكرون
ماكرون
الشرق الاوسط ماكرون غزة مساعدات يورو فلسطين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن فرنسا ستخصّص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو.

وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس "أعلنت فرنسا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو وسنزيدها إلى 100 مليون يورو للعام 2023".

وأضاف "أدعو اليوم أيضا كل الدول الحاضرة إلى زيادة مساهماتها المالية للسكان المدنيين الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة"، مذكّرا بأن الأمم المتحدة قدّرت حاجات سكان غزة والضفة الغربية ب1,2 مليار دولار.

كذلك، رحّب ماكرون بالمبادرات المختلفة مثل إنزال الأردن معدات صحية إلى غزة جوا وإنشاء الإمارات مستشفى ميدانيا واقتراح الرئيس القبرصي إقامة ممر بحري والاتحاد الأوروبي جسر جوي.

من جهتها، ذكّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن الاتحاد الأوروبي زاد مساعداته الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أربع مرات.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "معاناة الفلسطينيين مستمرة منذ 75 عاما. الوقت ثمين. ستة أطفال يقتلون في الساعة" في غزة.

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