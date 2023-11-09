سیاسة

روسيا تُعرب عن "صدمتها" من التأخير في إجلاء مواطنيها من غزة

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مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو / وكالات
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو / وكالات
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الخارجية الروسية الخميس عن "صدمتها" من التأخير في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة إلى مصر الذي قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين بحسب السفير الإسرائيلي في موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "لقد صُدمنا حقاً أمس بعد سماع تصريح للسفير الإسرائيلي في موسكو، مفاده أن تنسيق القوائم الروسية (للإجلاء) قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين".

واستنكرت زاخاروفا "هذا المنطق غير المقبول"، مؤكدة أن "كل شيء جاهز" من الجانب الروسي للإجلاء عبر معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية.

وأضافت "لا يمكننا أن نفهم لماذا لم يتم المضي قُدُماً في هذه العملية، رُغم إجراءاتنا العملياتية وامتِثالنا لجميع الطلبات والشروط المُحددة في إطار الإجراءات الأمنية".

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى موسكو ألكسندر بن تسفي لوكالة تاس الروسية للأنباء الأربعاء إن مصر قررت السماح لـ 600 شخص فقط بالمرور عبر معبر رفح يومياً.

وأضاف "إذا سمحوا فقط بمرور 600 شخص يومياً، فقد يستغرق الأمر أسبوعين" لإجلاء المواطنين الروس، موضحاً أن حوالي 7000 شخص ينتظرون إجلاءهم من قطاع غزة.

وأُعيد فتح معبر رفح في الأول من تشرين الثاني نوفمبر للسماح بإجلاء مُصابين فلسطينيين والأجانب ومزدوجي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل في القطاع الفلسطيني الصغير الذي تحاصره إسرائيل بشكلٍ كامل وتقصفه بلا هوادة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول أكتوبر.

 

المصدر: AFP 

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