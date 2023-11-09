سیاسة

رئيس الوزراء مسرور بارزاني يستقبل رئيس الوزراء الاتحادي

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في مطار أربيل الدولي
رئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في مطار أربيل الدولي
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني زيارة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان في استقبال السوداني بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويُرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى أربيل، وزير الخارجية فؤاد حسين، إضافةً إلى عددٍ من مسؤولي الحكومة الاتحادية.

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