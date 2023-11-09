رئيس الوزراء مسرور بارزاني يستقبل رئيس الوزراء الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان في استقبال السوداني بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويُرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى أربيل، وزير الخارجية فؤاد حسين، إضافةً إلى عددٍ من مسؤولي الحكومة الاتحادية.