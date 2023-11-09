مكافحة الإرهاب في كوردستان: استهداف مطار حرير تم عبر طائرة مُسيّرةٍ مُفخخة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن الاستهداف الذي طال مطار حرير بأربيل، مساء اليوم الخميس، تم عبر طائرةٍ مُسيرةٍ مُفخخة.

وقالت المُديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "بحسب معلومات مكافحة الإرهاب في كوردستان، فإن استهدافاً طال مطار حرير بأربيل، مساء اليوم الخميس، الساعة 19:15، عبر طائرةٍ مُسيّرةٍ مُفخخة".

وأشار البيان إلى أن "المطار كان يُستخدم سابقاً كقاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، مبيناً "أنها أُفرغت تماماً بعد الـ 20 من تشرين الأول أكتوبر 2023".

ولفت إلى أن "الهجوم تسبب باندلاع حريقٍ في مخزنٍ للوقود بالقاعدة".

يأتي هذا في وقتٍ، أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، يوم الأربعاء، تعرض مقر عسكري للتحالف الدولي ضد داعش، في مطار حرير بأربيل، للاستهداف بطائرتين مُسيّرتين.

ووفقاً للمديرية فإن الاستهداف الأول، كان عند الساعة 23:30 من ليلة أمس الأربعاء، أعقبه استهداف آخر عند الساعة 00:40، بعد منتصف الليل.

مكافحة الإرهاب، أكدت أن الاستهداف، لم يسفر عن خسائر.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وهددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.