الرئيس بارزاني يستقبل رئيس الوزراء الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، في مصيف صلاح الدين، رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وحضر اللقاء، نائبا الرئيس بارزاني، نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني، فضلاً عن فاضل ميراني، وهوشيار زيباري، ومحمود محمد.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان في استقبال السوداني بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويُرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى أربيل، وزير الخارجية فؤاد حسين، إضافةً إلى عددٍ من مسؤولي الحكومة الاتحادية.