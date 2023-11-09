محمد خورشيد: مُعظم مكونات كركوك غيرُ راضية عن الإدارة المفروضة في المحافظة.. وتنتظر الانتخابات لتغييرها

أربيل (كوردستان 24)- أكد مُرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس محافظة كركوك محمد خورشيد، اليوم الخميس، أن مُعظم مكونات كركوك غيرُ راضية عن الإدارة المفروضة في المحافظة.

وقال محمد خورشيد في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك يُمثل بداية مرحلةٍ جديدة، لا سيّما وأن الكورد محرومون من خوض انتخابات مجالس المحافظات في كركوك منذ 18 عاماً".

وأضاف: "على الرغم من أن الكورد في كركوك ينتظرون بفارغ الصبر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مدينتهم، إلا أنه يتم خلق العديد من المشاكل والعقبات للكورد والأحياء الكوردية".

وأشار إلى أن "معظم المكونات في كركوك غيرُ راضية عن الإدارة المفروضة في المحافظة، وتنتظر إجراء الانتخابات لإنهاء حُكمها".

وشدد على أن "مكونات كركوك تود عبر هذه الانتخابات إنهاء حكم المحافظ المفروض على كركوك، والذي لم يُقدم أي فائدة لسكان المدينة الأصليين، بل استفاد منه الفاسدون".

وأوضح أنه "بسبب فساد الإدارة المفروضة على كركوك، فإن الخدمات لا تصل إلى الأحياء الكوردية في المدينة، وحتى إن تم تدشين بعض الأعمال فيها، فإنها ليست بالمستوى المطلوب".

وتتكون محافظة كركوك من أربعة أقضية و12 ناحية، وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 344 مركز اقتراع و2033 صندوق اقتراع يشرف عليها 11650 موظفاً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.