سیاسة

الرئيس بارزاني والسوداني يبحثان الأوضاع السياسية في العراق وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2023، في صلاح الدين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وسكرتير وأعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في العراق، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما سلط اللقاء الضوء على التوترات والأحداث التي تشهدها المنطقة، ومعاناة وآلام الشعب الفلسطيني، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في العراق والمنطقة.

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