استهداف دورية أمريكية عراقية "مُشتركة" بعبوة ناسفة قرب الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، نقلاً عن مصدرين أمنيين بأنه تم "استهداف دورية أمريكية عراقية بعبوة ناسفة قرب الموصل".

ونقلت "رويترز" عن المصدرين الأمنيين أن "عبوة ناسفة استهدفت دورية مُشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبةٍ دون وقوع إصابات".

من جانبه، أكد مسؤولٌ عسكري أمريكي لوكالة فرانس برس، "تعرض موكب للولايات المتحدة والتحالف الى انفجار لغم محلي الصنع على مقربة من سد الموصل. لم يتم الابلاغ عن وقوع أي ضحايا".

يأتي هذا في وقتٍ، قالت مُديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، إنه "بحسب معلومات مديريتها، فإن استهدافاً طال مطار حرير بأربيل، مساء اليوم الخميس، الساعة 19:15، عبر طائرةٍ مُسيّرةٍ مُفخخة".

وأشار البيان إلى أن "المطار كان يُستخدم سابقاً كقاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، مبيناً "أنها أُفرغت تماماً بعد الـ 20 من تشرين الأول أكتوبر 2023".

ولفت إلى أن "الهجوم تسبب باندلاع حريقٍ في مخزنٍ للوقود بالقاعدة".

كما أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، يوم الأربعاء، تعرض مقر عسكري للتحالف الدولي ضد داعش، في مطار حرير بأربيل، للاستهداف بطائرتين مُسيّرتين.

ووفقاً للمديرية فإن الاستهداف الأول، كان عند الساعة 23:30 من ليلة أمس الأربعاء، أعقبه استهداف آخر عند الساعة 00:40، بعد منتصف الليل.

مكافحة الإرهاب، أكدت أن الاستهداف، لم يسفر عن خسائر.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وهددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.