سیاسة

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على أكبر مستشفى في غزة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- اعلنت حكومة حماس الجمعة أن إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة وأوقعت 13 قتيلا وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة حماس في بيان هناك "13 شهيداً وعشرات الجرحى اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي لمجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة "دبابات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للاطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات".

واضاف "آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة".

واتهم الناطق الاعلامي هيئة الغوث الدولية بتركها "مئات آلاف اللاجئين في محافظتي غزة وشمال غزة بلا طعام ولا ماء ولا دواء"، محملا المجتمع الدولي "كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".

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