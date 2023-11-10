المفوض العام للأونروا يدعو الى وقف المذبحة في غزة

أربيل (كوردستان24)- دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الجمعة إلى وقف "المذبحة" في قطاع غزة، قائلاً "إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا".

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مقالة صحافية، وزعتها الأونروا كبيان، "إن الأطفال الذين قُتِلوا في غزة لم يكونوا ’إرهابيين’ أو ’حيوانات بشرية’ أو ’أشخاصاً يجب محوهم’".

وأكد فيليب لازاريني "مثلهم مثل جميع الأطفال، كانوا مفعمين بالحياة. كانت لديهم أحلام وتطلعات. وعلى هذه المذبحة أن تتوقف. إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا".

وكانت حكومة حماس قد أعلنت في وقت سابق اليوم في بيان "أن إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة وأوقعت 13 قتيلا وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة".

وقال المكتب الاعلامي لحكومة حماس في بيان هناك "13 شهيداً وعشرات الجرحى اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي لمجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة "دبابات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للاطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات".

واضاف "آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة".

واتهم الناطق الاعلامي هيئة الغوث الدولية بتركها "مئات آلاف اللاجئين في محافظتي غزة وشمال غزة بلا طعام ولا ماء ولا دواء"، محملا المجتمع الدولي "كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".